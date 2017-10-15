Подругу погибшей в Доминикане россиянки задержали

Правоохранительные органы Доминиканы задержали гражданку Украины, находившуюся за рулем автомобиля, в котором погибла россиянка Наталья Бородина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураба Перадзе.

Российская туристка погибла 10 октября, высунувшись из окна автомобиля и ударившись головой о дорожный знак. В это время за рулем находилась ее подруга, гражданка Украины, которая сняла гибель на камеру.

«Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Перадзе.

Он при этом отметил, что не знает, отпустили ли ее к настоящему моменту.