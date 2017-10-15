Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Президент России Владимир Путин выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает «Газета.Ru». Он заявил, что основатели фестиваля доказали, что теплота человеческого общения не зависит от политических, религиозных, культурных и других различий.

«Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших руках», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что Россия второй раз принимает фестиваль у себя. По его словам, в прошлый раз люди стояли на улицах и крышах домов Москвы, приветствуя участников фестиваля.

«Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала фестиваль молодежи», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что фестиваль — это символ солидарности всех континентов.