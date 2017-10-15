Рассыпанный грузовиком металл собрал «железную» пробку на Бабушкина

Неустойчивый контейнер грузовика стал причиной «железной» пробки, собравшейся в Невском районе Петербурга вечером 15 октября. Чудом обошлось без пострадавших.

Грузовик не смог войти в поворот, следуя по улице Бабушкина, – прицеп опрокинулся вместе с грузом. На трамвайных рельсах оказалась внушительная груда железа, к счастью, общественный транспорт не проезжал мимо в момент инцидента. Движение удалось восстановить к четверти седьмого вечера.

В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области «Водителю Петербурга» подтвердили, что жертв в дорожном происшествии нет. На движение трамваев оно повлияло незначительно, и задержек в расписании не зафиксировано. Но если очистить от металлолома пути удалось достаточно быстро, то эвакуировать опрокинувшийся грузовик, вероятнее всего, смогут только ночью.

Подробности и фотографии последствий инцидента – на «Водителе Петербурга».