«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» без Дзюбы и трех аргентинцев

Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч с тульским «Арсеналом».

Как передает корреспондент «Фонтанки», с первых минут на поле выйдут: Андрей Лунев, Доменико Кришито, Матиас Краневиттер, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Миха Мевля, Бронислав Иванович и Олег Шатов.

Трое игроков из Аргентины, Эмилиано Ригони, Эмануэль Маммана и Леандро Паредес, останутся на скамейке запасных. Это значит, что, скорее всего, Иванович впервые за последнее время будет играть в центре обороны (пару ему составит Миха Мевля), а Игорь Смольников будет выдвинут на правый фланг.

В запасе остался и Артем Дзюба, зато на поле сразу после стартового свистка появится Олег Шатов.

Матч начнется в 19:00.