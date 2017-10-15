«Сенную» закрыли – найден бесхозный предмет
Станция метро «Сенная площадь» закрыта. Это произошло в 17:42, сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Закрыты также переходы. Идет проверка бесхозного предмета, найденного на платформе.
Станция метро «Сенная площадь» закрыта. Это произошло в 17:42, сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Закрыты также переходы. Идет проверка бесхозного предмета, найденного на платформе.
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