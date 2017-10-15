Еще
21:40 15.10.2017
Новость часа
20:52
«Зенит» проиграл «Арсеналу»
Пришлите свою новость!
21:38
После ДТП на Академика Лебедева машина врезалась в дом
21:25
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали три группы сталкеров
21:12
Максим Чудинов уходит из СКА
21:00
СКА проиграл вторую игру. На сей раз «Ак Барсу»
20:52
«Зенит» проиграл «Арсеналу»
20:45
ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов
20:29
Путин назвал Россию Европой
20:14
В Финляндии ожидается снежная буря
20:01
PayPal опередила по капитализации American Express
19:48
«Зенит» и тульский «Арсенал» играют вничью
19:39
В КНДР назвали цель ядерной программы
19:16
Жена Месси подтвердила: в семье будет третий ребенок
19:03
Подругу погибшей в Доминикане россиянки задержали
18:50
Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
18:38
Рассыпанный грузовиком металл собрал «железную» пробку на Бабушкина
18:27
«Заказчик убийства» Вороненкова впервые публично ответил на обвинения
18:14
«Зенит» выйдет на матч с «Арсеналом» без Дзюбы и трех аргентинцев
18:10
Назван лидирующий кандидат на выборах президента Киргизии
17:58
«Сенную» проверили за шесть минут
17:52
«Сенную» закрыли – найден бесхозный предмет
17:47
СМИ: Россиянин пытался совершить самосожжение в Нарве
17:35
В Москве эвакуировали Центральный дом художника
17:26
«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»
17:17
Петербуржцев ждут умеренные дожди и ветер
17:08
Тиллерсон о КНДР: Дипломатические усилия продолжатся до первых бомб
16:55
Гидрометцентр не увидел снега в Подмосковье
16:43
Из-за вылетевшего на пути Nissan в Петербург опаздывают электрички
16:42
В Нижегородской области больше суток искали четырехлетнего сборщика грибов
16:33
На станции Кирпичный Завод электричка насмерть сбила мужчину
16:24
У Уткиной дачи нашелся новый подрядчик
16:13
В Сирии начался завершающий этап по освобождению Ракки
16:01
Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в музее-заповеднике «Царицыно»
15:52
Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года
15:37
Тарпищев: Шарапова проявила фантастический характер
15:27
На Петроградской стороне 25 человек эвакуировали из-за горящей постели
15:25
Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров
15:14
Глава Минздрава России предупредила о «молодеющем» инсульте
15:02
Польша заявила об обнаружении записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского
14:59
Из-за пожара в жилом доме на Петроградской стороне ограничено движение
14:57
«Родина» покажет лучшие зарубежные театральные постановки
14:53
Жительница Мурино пыталась продать Jaguar и потеряла 3 млн рублей
14:51
Моуринью отказался остаться в «МЮ» до конца карьеры
14:44
Два человека пострадали при хлопке газа в Ивановской области
14:31
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
14:22
Вице-губернатор Константин Серов привез ветеринару подстреленного гуся
14:19
Саакашвили рассказал об «очень сильной схожести» Порошенко и Януковича
14:07
Воры-верхолазы испортили полуночный перекур жителю Парашютной
13:50
На Луначарского экскаватор стал эвакуатором
13:49
Мошенников с материнским капиталом поймали в Омской области
13:36
В Воронежском селе медведь убил человека
13:27
В Москве и Подмосковье выпал первый снег
13:18
Источник: Самолет со 178 людьми на борту сел во Внуково после задымления
13:09
На острове Пхукет утонул российский турист
13:00
Ласицкене: Знала, что не стану лучшей спортсменкой Европы
12:48
Новый участок Киевского шоссе до Гатчины закрыли после открытия
12:42
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с такси на севере Петербурга
12:36
«Гранта» устроила ДТП с автобусом на Обводном: водитель в больнице
12:25
От ЛНР до бульвара Новаторов украинец прошел за трое суток, а ему грозит незаконный переход границы
12:21
В Казанском соборе поймали вора, обидевшего туриста из Китая
12:12
Троих митингующих по Навальному в Гатчине охраняли восемь полицейских
12:03
На берегу Финского залива нашли утонувшего купальщика в носках
11:52
Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации
11:40
Во Флориде состоялся запуск ракеты Atlas V со спутником для разведки США
11:31
Северную Корею уличили в подготовке к очередным ракетным запускам
11:22
Лысую девушку нашли повешенной в лесу в Понтонном
11:19
Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом
11:10
Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик
11:00
Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в жилом доме на Урале
10:51
За одиночные пикеты в Крыму задержали 49 человек
10:50
Из-за хлопка газа в промзоне на Васильевском пострадали два человека
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
15.10.2017 18:10

Назван лидирующий кандидат на выборах президента Киргизии

На выборах президента Киргизии лидирует кандидат от правящей партии страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК Киргизии.

По предварительным данным, он набирает 36% голосов — 233 тыс. голосов из 486 тыс. подсчитанных. Всего ЦИК обработал 47% бюллетеней.

Отмечается, что следом за Жээнбековым идет кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов на втором месте.

Голосование на выборах президента Киргизии окончилось в 20.00 (17.00 мск).

Источник: Газета.Ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов
Назван лидирующий кандидат на выборах президента Киргизии
Матвиенко станцевала с делегатами межпарламентской ассамблеи
Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин стал сенатором
Турция выразила протест против ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ
Турция подтвердила запрет на вход в порты судам из Крыма
Тиллерсон анонсировал новый план Трампа по отношениям с Ираном
Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме
В Комстрое снова сменился первый заместитель председателя
В ЗакСе предложат «озеленять» чиновников
Шустряк из Выборга - теперь губернатор
Званый Турчак
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
«Свадебным генералом не буду»
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вице-губернатор Константин Серов привез ветеринару подстреленного гуся

Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.