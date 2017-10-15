Назван лидирующий кандидат на выборах президента Киргизии
На выборах президента Киргизии лидирует кандидат от правящей партии страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК Киргизии.
По предварительным данным, он набирает 36% голосов — 233 тыс. голосов из 486 тыс. подсчитанных. Всего ЦИК обработал 47% бюллетеней.
Отмечается, что следом за Жээнбековым идет кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов на втором месте.
Голосование на выборах президента Киргизии окончилось в 20.00 (17.00 мск).
Источник: Газета.Ru