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15.10.2017 17:35

В Москве эвакуировали Центральный дом художника

Из-за задымления на техническом этаже здания Центрального дома художника в Москве были эвакуированы около 30 посетителей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Незначительное задымление зафиксировано в ЦДХ по адресу: ул. Крымский Вал, д. 10. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что задымление произошло на техническом этаже. В целях безопасности администрация ЦДХ проводит эвакуацию посетителей, здание покинули около 30 человек. Обстановка спокойная, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Москве.

В данный момент устанавливаются причины задымления.

Источник: Газета.Ru


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Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
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