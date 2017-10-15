В Москве эвакуировали Центральный дом художника

Из-за задымления на техническом этаже здания Центрального дома художника в Москве были эвакуированы около 30 посетителей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Незначительное задымление зафиксировано в ЦДХ по адресу: ул. Крымский Вал, д. 10. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС установили, что задымление произошло на техническом этаже. В целях безопасности администрация ЦДХ проводит эвакуацию посетителей, здание покинули около 30 человек. Обстановка спокойная, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Москве.

В данный момент устанавливаются причины задымления.