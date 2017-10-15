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15.10.2017 17:26

«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»

Московский «Локомотив» проиграл «Уфе» в 13-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, в Уфе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил нигерийский форвард Слай.

Таким образом, подопечные Юрия Семина с 26 очками остались на втором месте в РФПЛ, упустив шанс догнать «Зенит». У петербургской команды 28 очков и матч в запасе — в воскресенье сине-бело-голубые дома играют с тульским «Арсеналом». «Уфа», возглавляемая Сергеем Семаком, набрала 17 очков и поднялась на седьмое место.

В субботу ЦСКА на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 и с 24 очками расположился на третьем месте. Подопечные Игоря Шалимова впервые в своей истории потерпели четыре поражения подряд в официальных матчах.

Источник: Лента.ру


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