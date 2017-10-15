Из-за вылетевшего на пути Nissan в Петербург опаздывают электрички

Движение пригородных поездов на Выборгском направлении 15 октября задержал не справившийся с управлением автомобилист.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в 15:07 у станции Репино водитель вылетел на рельсы в неположенном месте. Читатели «Фонтанки» уточнили, что это был Nissan Murano, заехавший на пешеходный переход у платформы.

Чтобы убрать перегородившую полотно машину, потребовалось полчаса. Автомобилист не пострадал, но вынужденная заминка сбила расписание для четырёх электричек.

Опаздывают №6145 Петербург – Каннельярви, №6152 Каннельярви – Петербург, №6154 Выборг – Петербург и №6149 Петербург – Зеленогорск. Поезда задерживаются от 20 до 50 минут.