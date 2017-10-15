Гидрометцентр не увидел снега в Подмосковье

Снега в Московской области днем 15 октября не было. В этом уверен глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег не был зафиксирован ни одной официальной структурой Гидрометцентра, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. По словам главного метеоролога страны, в регионе попросту было слишком тепло для выпадения первого снега. Да и осадков почти не должно было быть – в ночь на 15 октября с неба упало не больше миллиметра дождя. Иных осадков зафиксировано не было. Температура же не падала ниже минус 3.

С утверждениями синоптиков вряд ли согласятся жители Подмосковья, успевшие не только насладиться первым снегом, выпавшим с дождем, но и запечатлеть картину. Кстати, такое же явление наблюдали как минимум в одном из округов Москвы (фото, видео).