В Нижегородской области больше суток искали четырехлетнего сборщика грибов

Маленький мальчик, потерявшийся в лесу Нижегородской области, найден живым. Об этом стало известно 15 октября. В лесу ребенок провел больше суток.

Как сообщает ГСУ СК по Нижегородской области, 31-летняя жительница Нижнего вместе с двумя детьми и бабушкой отправилась в поселок Керженец за грибами. Уйдя в лес, женщины ненадолго упустили из виду старшего ребенка, мальчишку 4-х лет. Малыш пропал.

В регионе был создан целый штаб для поиска пропавшего ребенка. Днем 15 октября его нашли. По сообщению местных СМИ, мальчик жив, с ним все в порядке. Известно, что у малыша была с собой еда.