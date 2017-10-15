У Уткиной дачи нашелся новый подрядчик

Ремонтировать и реставрировать Уткину дачу будет новый подрядчик – компания «Гуар» (гендиректор Дмитрий Бегачев). Об этом стало известно 15 октября в ходе визита петербургских эсеров на аварийный объект в Красногвардейском районе.

Владимир Тимофеев, директор Музея городской скульптуры, в ведении которого памятник федерального значения находится с 2012 года, напомнил, что здание стоит с 2010 года расселенным, без света и воды. В 2012 году объект передали инвестору – компании «Интарсия», – который в июле того же года обещал отреставрировать его за 6 месяцев. Был выполнен проект, историко-культурная экспертиза, получено разрешение КГИОП (правда, с массой замечаний). Однако через некоторое время инвестор обанкротился. А теперь, как было отмечено в ходе визита, «после введения импортозамещения» и изменения ряда строительных нормативов для реставрации требуется подготовить новый проект.

Не решены земельные вопросы: земля вне обреза зданий не входит в собственность музея, в том числе и парк при усадьбе. Все эти правовые коллизии еще ждут своего решения.

Проблем добавляет и волокита с документами. До 2012 года дом считался жилым, и перевести его в нежилой фонд не смогли до сих пор, что долгое время мешало провести новый конкурс и новую экспертизу. Сейчас, однако, подрядчик уже провел новую экспертизу и со дня на день ждет ее одобрения.

Музей тем временем решает с Водоканалом вопросы подключения. С 2012 консервационные работы были проведены в следующем объеме: отремонтирована крыша, закрыты окна, поставлены забор и шлагбаум, прекращен доступ на территорию.

Глава фракции эсеров в ЗакСе Марина Шишкина в ходе визита сообщила главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову об одной законодательной инициативе эсеров: они хотят внести правки в федеральный закон об охране памятников. Эсеры предлагают давать инвесторам, которые берутся реставрировать аварийные памятники, три года на консервацию, противоаварийные работы, подготовку проекта и начало согласований с КГИОПом. Если инвестор явно не справляется или банкротится, то после истечения этого срока партийцы предлагают объект возвращать городу и искать для него другие возможности для восстановления. Сергей Миронов заявил о полной поддержке этой инициативы.

Для справки:

Зарегистрированное в декабре 2007 ООО «Гуар» специализируется на реставрационных работах, в том числе получает подряды Минкульта. Компания работала в Пскове, Екатеринбурге, Москве, занималась реставрацией Малахова кургана в Севастополе. В Петербурге «Гуар» выигрывала конкурсы на работы в особняке Брусницыных на Кожевенной линии, особняке княгини Н.К. Вадбольской на 9-й линии В.О. и других объектах.