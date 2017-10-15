В Сирии начался завершающий этап по освобождению Ракки

Бойцы оппозиционных Сил демократической Сирии (СДС) начали завершающий этап операции по освобождению города Ракка от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление СДС.

«Операция будет продолжаться до тех пор, пока весь город не будет освобожден», — указывается в заявлении.

Штурм Ракки бойцами СДС начался в июне 2017 года. Антитеррористическая коалиция во главе с США поддерживала их авиаударами по позициям боевиков в городе. К концу сентября Ракка была на 90% очищена от террористов.

Вместе с тем в середине октября силы СДС разрешили оставшимся в Ракке боевикам покинуть город. Гарантом их безопасности стали 400 заложников. По словам члена городского совета Ракки Омара Аллуша, Ракку также покинула часть иностранных боевиков.

«Мы не всегда полностью согласны с решениями наших партнеров, но мы должны уважать их решения», — прокомментировал действия курдских формирований полковник армии США Райан Диллон, представляющий Штаты в коалиции. Ранее он заявлял о недопустимости «ухода боевиков без возмездия».