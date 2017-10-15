Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в музее-заповеднике «Царицыно»

В Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании подозреваемого в убийстве пенсионерки на территории музея-заповедника «Царицыно», передает агентство городских новостей «Москва».

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий на ул. Братеевской задержали 63-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в причинении ранений 74-летней пенсионерке на территории Царицынского парка. От полученных травм пожилая женщина скончалась», — сообщили в МВД.

Мужчина был передан в следственные органы для принятия процессуального решения.