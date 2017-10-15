Экс-стратег Трампа предрек ему победу на президентских выборах 2020 года
Дональд Трамп сможет выиграть на президентских выборах 2020 года, заявил бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон на конференции американских консерваторов в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Бэннон уверен, что Трамп не только сохранит свой пост до 2020 года, но и получит 400 голосов выборщиков в 2020 году. Таким образом он ответил на публикацию издания Vanity Fair, где со ссылкой на двух источников утверждалось, что Бэннон оценивает шанс Трампа пробыть отведенный ему президентский срок до конца в 30%.
Для того чтобы выиграть президентские выборы в США, нужно не менее 270 голосов выборщиков из 538. Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года. Тогда за него отдали свои голоса 304 выборщика.
Источник: РБК