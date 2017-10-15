На Петроградской стороне 25 человек эвакуировали из-за горящей постели

Жители шестиэтажки на Петроградской стороне в экстренном порядке вышли на улицу днём 15 октября из-за пожара у соседей. Пока квартиру тушили, дорогу для автомобилистов закрыли.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, информация о возгорании на Большой Монетной, 23, поступила в 14:11. Через пять минут на место прибыли первые подразделения. В одной из квартир вспыхнули постельные принадлежности, огонь распространился на пять квадратных метров.

Из-за задымления спасатели приняли решение эвакуировать жителей из соседних квартир и с верхних этажей. На улице оказались 25 человек. Локализовать пожар удалось меньше чем через 20 минут, в 14:48 огонь полностью потушили. Для этого задействовали 16 человек и четыре машины.

Пока на Большой Монетной работали пожарные, проезжая часть была закрыта для машин от Малой Монетной до улицы Котовского.