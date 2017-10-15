Тарпищев: Шарапова проявила фантастический характер

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой на турнире в Китае, сообщает RT.

«Шараповой противостояла сильная теннисистка, которая с большой долей вероятности будет играть в финале Кубка Федерации. У Соболенко хорошая подача, Марии приходилось нелегко.

Однозначно эта победа пойдет Марии на пользу. Такие успехи, когда она уступает в первом сете 1:4, а во второй партии — 1:5, ценны вдвойне. Важный триумф со всех точек зрения после длительного отсутствия из-за применения запрещенного препарата.

Шарапова недостаточно стабильно играет. Нервная система после всех испытаний пока не может держать один и тот же уровень. Соперница начала рисковать, но Мария проявила фантастический характер. Ее воля к победе не удивляет», — сказал Тарпищев.

Напомним, что 15 октября Мария Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации.