Глава Минздрава России предупредила о «молодеющем» инсульте

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что инсульт «молодеет», и отметила, что важно уделять повышенное внимание профилактике этого заболевания, передает «Интерфакс».

«Инсульт «молодеет», если раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в возрасте до 40-45 лет, сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжелую катастрофу», — сказала она на встрече с волонтерами-медиками в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По ее словам, инсульт — «это в большинстве случаев терапевтируемое состояние».

«При этом у инсульта очень короткое терапевтическое окно. При инсульте это всего 4,5 часа от появления первых симптомов, если успеть в это время, можно человека восстановить полностью», — пояснила Скворцова.