Моуринью отказался остаться в «МЮ» до конца карьеры

Моуринью заявил, что не будет работать в «МЮ» до конца карьеры. Такой ответ он дал на вопрос французского телеканала Telefoot, готов ли он возглавить «Пари Сен-Жермен».

«Могу лишь только сказать, что я все еще остаюсь тренером со своими переживаниями, амбициями и стремлением к новому. Я точно не завершу свою тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Моуринью Sports.ru со ссылкой на Telefoot.

Моуринью возглавил «МЮ» в прошлом сезоне. Под его руководством манкунианцы впервые в своей истории выиграли Лигу Европы, однако в чемпионате Англии выступили неудачно, заняв только шестое место. В Лигу чемпионов «МЮ» пробился как победитель Лиги Европы.

В этом сезоне «МЮ» идет на втором месте в первенстве, отставая от «Сити» на два очка. В Лиге чемпионов «МЮ» занимает первое место после побед над «Базелем» и ЦСКА.

Ранее Моуринью работал с «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом». С каждым из этих клубов он выиграл несколько титулов.