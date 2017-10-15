Вице-губернатор Константин Серов привез ветеринару подстреленного гуся

В ветеринарную клинику Петербурга привезли дикого гуся. Раненную охотниками птицу забрали из лесов Ленобласти. Мужчину опознал очевидец – им оказался вице-губернатор Смольного Константин Серов. «Фонтанка» выяснила, что теперь Серов ищет живой уголок в каком-нибудь Доме юного творчества, потому как ванна у него в квартире одна.

По информации «Фонтанки», сегодня, 15 октября, около 13:45 в Городскую ветеринарную станцию на 2-ой Жерновской улице петербуржец привез в бумажном пакете дикого гуся. Один из очевидцев, также ожидающий приема со своим питомцем, опознал в хозяине гуся – отвечающего за внутреннюю политику Петербурга вице-губернатора Константина Серова.

«Фонтанка» сумела застать врасплох высокопоставленного чиновника.

- Добрый день. Константин Николаевич, это «Фонтанка». У нас вопрос по существу – откуда у вас гусь? – спросил журналист.

– А вы тоже здесь? – ответил быстро Серов, судя по всему, осматриваясь по сторонам, и настороженно добавил: – А что вы писать собираетесь?

- В зависимости от того, откуда у вас гусь.

– Так я его вчера случайно увидел в лесу под Коробицыно. Он летать не мог, его охотники дробью подстрелили. Я и привез его домой.

- И как дома вас с гусем встретили?

– Дети, конечно, обрадовались. Кормить его стали. Но гусь же в ванне ночевал. Все очень мило, но ванна у меня одна. Поэтому вот поехал с детьми к ветеринару. Сейчас вылечим, потом найду живой уголок в Доме юного творчества, и пусть там уже ему радуются. Я вроде уже знаю куда повезу – во Фрунзенский район.

- А вы бы не могли гуся сфотографировать, а то тот добрый человек, кто нам об этом сказал, не хочет к вам вплотную подходить.

– Ну, хорошо. Дети щелкнут. Я уже в кабинет захожу …

Через минуту «Фонтанка» получила с незнакомого номера мобильного телефона нужные нам снимки. Кстати, Константин Серов в коротком разговоре с нами отдельно попросил не перепутать его гуся с бакланом. Мы и не перепутали.