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15.10.2017 14:19

Саакашвили рассказал об «очень сильной схожести» Порошенко и Януковича

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, в чем «очень похожи» действующий и бывший президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Янукович.

Саакашвили рассказал, что в киевском аэропорту Борисполь задержали его соратника — депутата парламента Грузии, Кобу Накопия, после чего было принято решение о его депортации.

По словам политика, Янукович в 2013 году «внес в черный список» грузинских депутатов от партии Саакашвили. Он добавил, что во время последней встречи на Мальте Порошенко сказал ему, что «он круче, чем Янукович».

«Я знал лично обоих и в одном они очень сильно похожи. Они, конечно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства и выполнять задания Путина по моему аресту, создавать кучу неудобств оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины», — заявил он.

Источник: Газета.Ru


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