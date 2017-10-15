Воры-верхолазы испортили полуночный перекур жителю Парашютной

Понаблюдать за работой вероятных воров-альпинистов удалось мучимому бессонницей жителю 24-этажки в Приморском районе Петербурга в ночь на 15 октября.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл на общем балконе чёрной лестницы дома №52 на Парашютной улице. Именно туда около часа ночи вышел 45-летний жилец одной из квартир. Однако оказалось, что балкон уже занят. Невысокий незнакомец в чёрной одежде и такой же чёрной шапочке с отворотом, по всей видимости, был также обескуражен встречей.

Он было пояснил, что пришёл в гости, но снятая с окна москитная сетка и свисающая с балкона верёвка дали понять, что визит будет нестандартный, а стоящая рядом сумка – что он уже состоялся. Застигший «гостя» врасплох местный житель быстро нашёл и второго возможного посетителя: он висел на верёвке и что-то передавал приятелю.

Мужчина поспешно вернулся домой и вызвал полицию. Парочка с балкона, по всей видимости, также быстро скрылась. Какую квартиру они навещали и знают ли об этом хозяева, в настоящее время выясняют полицейские.