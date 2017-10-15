Мошенников с материнским капиталом поймали в Омской области

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы. Семеро жителей Омска зарабатывали на обладательницах материнского капитала.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в ходе расследования установлено, что 33-летний предприниматель и шестеро его подельников (двое женщин и четверо мужчин в возрасте от 30 до 62 лет) незаконно обналичивали и похищали материнский капитал.

Обвиняемые искали жертв через объявления в газетах. Находя женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, они склоняли потерпевших подписать подложные документы на ипотеку. Потом бумаги направлялись в Пенсионный фонд. Деньги шли на счет частной компании, а клиентки получали лишь малую толику маткапитала. Таким образом преступникам удалось «заработать» больше 53 миллионов рублей.

Сейчас недвижимость участников группы арестована – таким образом следствие собирается возместить причиненный ими ущерб.