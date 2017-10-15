В Воронежском селе медведь убил человека

Серьёзное ЧП произошло в Воронежской области утром 15 октября – медведь убил человека, еще один пострадавший находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным ведомства, сообщение о бродящем по улице Ленина в селе Семилуки медведе поступило в 10:00. Прибыв на место, сотрудники полиции применили табельного оружие.

Медведь был обезврежен. Но к тому моменту 84-летний местный житель погиб от медвежьих лап. 49-летний владелец животного сейчас с различными травмами находится в больнице.

По факту инцидента проводится проверка.