Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?
Лос-Анджелес сегодня ночью станет столицей мирового баттл-рэпа. Там в час ночи по московскому времени состоится поединок между американским ЭмСи по прозвищу Дизастер и российским рэп-исполнителем Оксимироном. «Фонтанка» выяснила у эксперта – почему это событие войдет в историю мирового шоу-бизнеса. Разобраться в том, кто такой Дизастер и почему его «рэп-поединок» с Оксимироном – это, действительно, круто, «Фонатнке» помог судья российской баттл-площадки Versus и организатор многочисленных «рэп-состязаний» Дмитрий Егоров по прозвищу Габонская Гадюка.
1 Кто такой Оксимирон?
Оксимирон (Oxxxymiron) – это российский рэп-исполнитель Мирон Федоров. Родился в Ленинграде. Жил в Германии и Великобритании. Окончил Оксфорд. Один из наиболее заметных российских баттл-эмси, то есть участник рэп-баттлов (рэп-баттл – состязание двух рэп-исполнителей, которые читают рэп, направленный на максимальное унижение оппонента). «Оксимирон – чрезвычайно умный, талантливый, интересный, трудолюбивый и харизматичный эмси, снискавший огромную популярность среди абсолютно разных категорий людей», – поясняет Дмитрий «Габонская Гадюка» Егоров.
2 Кто такой Дизастер?
Дизастер (Dizaster) – это американский баттл-эмси ливанского происхождения. Зовут его Башир Бакалакадака (Bashir Bakalakadaka). Он является одним из наиболее известных в мире баттл-артистов. Прославился не только агрессивным стилем и громкими рэп-победами, но и дракой, учиненной на одном из выступлений. «Дизастер – опытный баттл-эмси, наверное, крупнейшая звезда баттловой площадки KOTD, да и баттлового рэпа в целом», – уточняет постоянный судья многочисленных российских рэп-баттлов Дмитрий Егоров.
3 Почему рэп-баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?
«Это круто потому, что впервые встречаются с одной стороны – самый известный и титулованный баттл-эмси планеты, а с другой – человек, чьи баттлы собрали самое большое в мире количество просмотров», – поясняет Дмитрий Егоров. Баттл Оксимирона и другого рэп-эмси Джонибоя (Денис Василенко) набрал 1 млн просмотров и вошёл в историю мирового хип-хопа, как самый просматриваемый баттл за сутки. В июне 2016 г. Оксимирон вновь установил рекорд. Его победный баттл против рэп-исполнителя ST (он же – Александр Степанов) обогнал по просмотрам самую популярную в США рэп-битву между заокеанскими мастерами речитатива. Самый «громкий» баттл этого года с участием Оксимирона и Гнойного (он же – Вячеслав Машнов) за первые 12 часов посмотрело 4 млн человек. Сейчас количество просмотров этого поединка перевалило за 25 млн.
4 Где будет проходить рэп-баттл?
«Баттл состоится в Лос-Анджелесе в рамках двухдневного фестиваля KOTD», – рассказывает Дмитрий Егоров. Любопытно, что стоимость билета чуть меньше, чем стоимость трансляции этого поединка. Правда, все билеты уже давно раскуплены.
5 Как посмотреть этот рэп-баттл?
Для того, чтобы посмотреть рэп-баттл Окси и Дизастера в прямом эфире в сети нужно купить подписку. Стоит она 30 долларов. Организаторы обещают, что трансляция этого баттла будет сопровождаться субтитрами на русском языке. В записи этот рэп-поединок обещают показать уже на следующий день на телеканале ТВ-3. «Все любители баттл-рэпа и творчества Мирона будут смотреть его «бой» с Дизастером. Можно купить прямую трансляцию, можно дождаться выхода баттла на YouTube. Вроде бы ещё обещали по телеку показать, но точно не знаю, так это или нет», – рассказывает Дмитрий Егоров.
6 Почему этот баттл войдет в историю шоу-бизнеса?
«Впервые русский эмси выступает в качестве основного артиста на столь крупной баттл-площадке, как KOTD», – поясняет Дмитрий «Габоснкая Гадюка». Более того, этот поединок подается, как «межконтинентальная рэп-битва». Политического контекста здесь нет, но он наверняка проявится в репортажах ангажированных российских и американских каналов. «В мировом масштабе этот баттл без всякого сомнения превзойдет по «шуму» баттл Оксимирона и Гнойного», – не сомневается собседеник «Фонтанки».
7 Кто победит?
Оксимирон выступает на чужой площадке и будет читать рэп на английском языке. С этим у Мирона все в полном порядке. Не даром он является выпускником Оксфорда, но для Дизастера английский – его родной язык и в этом его главное преимущество. Что же касается собеседника «Фонтанки», Дмитрия Егорова по прозвищу Габонская Гадюка, то на этот вопрос он ответил коротко: «Я болею за своих».