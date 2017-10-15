Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?

3 Почему рэп-баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?

«Это круто потому, что впервые встречаются с одной стороны – самый известный и титулованный баттл-эмси планеты, а с другой – человек, чьи баттлы собрали самое большое в мире количество просмотров», – поясняет Дмитрий Егоров. Баттл Оксимирона и другого рэп-эмси Джонибоя (Денис Василенко) набрал 1 млн просмотров и вошёл в историю мирового хип-хопа, как самый просматриваемый баттл за сутки. В июне 2016 г. Оксимирон вновь установил рекорд. Его победный баттл против рэп-исполнителя ST (он же – Александр Степанов) обогнал по просмотрам самую популярную в США рэп-битву между заокеанскими мастерами речитатива. Самый «громкий» баттл этого года с участием Оксимирона и Гнойного (он же – Вячеслав Машнов) за первые 12 часов посмотрело 4 млн человек. Сейчас количество просмотров этого поединка перевалило за 25 млн.