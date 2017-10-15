На острове Пхукет утонул российский турист

В Таиланде на острове Пхукет утонул 42-летний российский турист Олег Паршуков. Об этом сообщает местное издание Phuket News со ссылкой на представителя местной туристической полиции.

По его словам, турист утонул недалеко от пляжа Карон. Паршукова вытащили из воды на берег без сознания сотрудники пляжа и туристы. Полицейский отметил, что Паршуков «еле дышал». Ему была оказана первая помощь, а затем россиянина отправили в госпиталь Патонг, где он и скончался, рассказал представитель полиции.

Как отмечает Phuket Gazette, место, где плавал россиянин, было отмечено красными флагами, которые предупреждают об опасности этой зоны для купания во время больших волн и отбойного течения. Россиянина накрыли большие волны, рассказали изданию в госпитале Патонг. Газета отмечает, что Паршуков плавал в том месте, где высота волны составляла более двух метров.