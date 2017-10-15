Новый участок Киевского шоссе до Гатчины закрыли после открытия

Протестировать новую трассу от поселка Дони до гатчинской объездной, которую накануне торжественно открыли в присутствии Владимира Путина, оказалось нельзя вскоре после отъезда главы государства. Впрочем, ограничения временные.

На закрытый проезд со стороны Петербурга автомобилисты пожаловались утром 15 октября. По их словам, накануне в девять часов вечера дорога была уже недоступна и, несмотря на всю торжественность, ехать пришлось всё равно только через Гатчину.

Как объяснили «Фонтанке» в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», ограничить движение пришлось как раз из-за состоявшейся накануне церемонии. Сейчас там сворачивают палатки, убирают шатры и демонтируют осветительные приборы. Последних было особенно много, и все они пригодились – Владимир Путин посетил мероприятие уже после захода солнца.

К торжественному открытию и к 15-минутному визиту президента готовились три дня, но с уборкой справятся в разы быстрее. В Управлении федеральными дорогами по Северо-Западу пообещали, что уже к часу дня 15 октября участок Киевского шоссе будет открыт.