Ласицкене: Знала, что не стану лучшей спортсменкой Европы

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от церемонии вручения наград лучшим легкоатлетам Европы по итогам 2017 года, сообщает RT.

«То, что я не стану лучшей спортсменкой Европы, мы знали. Мы в этом были уверены с самого начала. Ну а когда зашли в зал и увидели, что греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди сидит рядом с президентами ЕАА и ИААФ, а мы — за другим столом, все стало ясно на 100%.

Мы провели хороший вечер, «выгуляли» красивое платье, пообщались с людьми. В Литве нас встретили очень тепло. Местные жители говорят, что болеют за меня как за свою. Это очень приятно. Глава Совета Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свен Арне Хансен и президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций ((ИААФ) Себастьян Коу в свою очередь поздравили меня с великолепным годом», — сказала Ласицкене.

В борьбе за звание лучшей легкоатлетки Европы Ласицкене обошла греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.