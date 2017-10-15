Женщина и ребенок пострадали в ДТП с такси на севере Петербурга

Авария произошла в Выборгском районе города около 10:11 утра 15 октября. Пострадали два человека, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

36-летний водитель Chevrolet Niva, проезжая перекресток улиц Композиторов и Хошимина, не пропустил встречный KIA Ceed.

В ДТП пострадали пассажиры «Киа» – 24-летняя женщина и 3-летняя девочка. Сейчас обе находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту аварии начата проверка.

Добавим, что, по свидетельству очевидцев, KIA – автомобиль-такси, в котором ехала семья из трех человек. После столкновения у автомобиля отрезали крышу, чтобы извлечь пострадавших.

Фотографии последствий ДТП смотрите на «Водителе Петербурга».