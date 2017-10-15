От ЛНР до бульвара Новаторов украинец прошел за трое суток, а ему грозит незаконный переход границы

Сотрудники Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга украинца без документов. Мужчина заявил, что границу с Россией он перешел в лесу под Новошахтинском. Полиция усмотрела в этом редкую статью Уголовного кодекса. Теперь все зависит от настроя ФСБ.



По информации «Фонтанки», днем 14 октября наряд Отдела вневедомственной охраны Росгвардии Петербурга остановил на бульваре Новаторов 41-летнего мужчину. При себе у него не было документов, на вопросы он отвечал невнятно, и его доставили в полицию Кировского района.

По данным «Фонтанки», там уже выяснилось, что задержанный из города Стаханова Луганской Народной Республики и перешел границу с Россией по лесу в районе города Новошахтинска Ростовской области. Это случилось три дня назад.

Заметим, что от города Стаханова до Новошахтинска примерно 160 километров, а от Новошахтинска до Петербурга еще 1750 километров. Кстати, пункт пропуска «Новошахтинск» закрыт Россией еще летом 2014 года.

Мужчина также объяснил сотрудникам, что документы свои он потерял уже после того, как оказался в России, а в Петербурге пока нигде не остановился.

Как стало известно «Фонтанке», для начала на него составили протокол по статье 18.8 КоАП за нарушение иностранцем правил въезда на территорию России. Однако полицейские еще видят состав статьи 322 УК РФ – «Незаконное пересечение Государственной границы РФ».

Другое дело, что данная статья в подследственности ФСБ. И если Следственная служба регионального Управления ФСБ все же решит возбуждаться, то смысл в этом будет лишь статистический.