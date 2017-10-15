В Казанском соборе поймали вора, обидевшего туриста из Китая

Инцидент с туристом произошел в Казанском кафедральном соборе. Мужчина едва не лишился дорогого объектива. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

По данным полиции, во второй половине дня 14 октября в Казанском соборе был задержан с поличным 35-летний мужчина. Он попытался похитить объектив, стоимостью более 153 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», объектива Canon едва не лишился 66-летний турист из Китая.