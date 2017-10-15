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15.10.2017 12:03

На берегу Финского залива нашли утонувшего купальщика в носках

Субботняя прогулка у маяка в Петергофе закончилась для местного жителя общением с полицией после того, как на берегу залива он заметил мёртвого человека в плавках.

Как стало известно «Фонтанке», утопленника нашли неподалёку от маяка на Дивеевской улице 14 октября. Погибший лежал на берегу Финского залива и был одет не по сезону: кроме тёмно-синих плавок и чёрных носков на нём ничего не было.

Сейчас устанавливают личность мужчины и точную причину его смерти.


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