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15.10.2017 11:52

Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации

Теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу в турнире WTA после дисквалификации. Это произошло в Тянцзыне (Китай) 15 октября.

Финальный матч закончился в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (10:8). В обеих партиях соперница россиянки Арине Соболенко из Белоруссии сначала лидировала. Однако Шараповой удавалось переломить ход игры.

В ближайшее время Мария Шарапова приедет в Москву. Впервые за 10 лет она выступит в ВТБ Кубке Кремля.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония. В теннис россиянка вернулась в апреле 2017 года и в начале октября вернулась 86-й в топ-100 рейтинга WTA.


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05.09.2017 18:50
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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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