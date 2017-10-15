Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации

Теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу в турнире WTA после дисквалификации. Это произошло в Тянцзыне (Китай) 15 октября.

Финальный матч закончился в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (10:8). В обеих партиях соперница россиянки Арине Соболенко из Белоруссии сначала лидировала. Однако Шараповой удавалось переломить ход игры.

В ближайшее время Мария Шарапова приедет в Москву. Впервые за 10 лет она выступит в ВТБ Кубке Кремля.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония. В теннис россиянка вернулась в апреле 2017 года и в начале октября вернулась 86-й в топ-100 рейтинга WTA.