Лысую девушку нашли повешенной в лесу в Понтонном

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 17-летней девушки, тело которой обнаружили в Колпинском районе Петербурга 14 октября.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти утра на мёртвую наткнулась жительница посёлка Понтонный, гуляющая в лесополосе в трёхстах метрах от своего дома на Южной улице. Остриженная девушка не старше 20 лет на вид была повешена. Рядом полицейские обнаружили рюкзак, документы на имя 17-летней жительницы и записку.

По предварительным данным, следов борьбы на земле криминалисты не увидели. Точную причину смерти определят судмедэксперты.