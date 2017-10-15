Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом

Совершенствование и модернизация дорог – один из стратегических приоритетов страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении к работникам отрасли в честь Дня дорожника. Обращение 15 октября опубликовано на сайте Кремля.

«Активно ведётся разработка надёжных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров», – говорится в сообщении.

Президент также отметил, что благодаря новой технике удается «значительно сократить сроки ремонта»

Напомним, что 14 октября Владимир Путин открыл новый участок Киевского шоссе в Ленинградской области. В тот же день для проезда стал доступен участок «Сортавалы» от Сосново до Варшко.