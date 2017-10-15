Еще
13:47 15.10.2017
Новость часа
12:25
От ЛНР до бульвара Новаторов украинец прошел за трое суток, а ему грозит незаконный переход границы
Пришлите свою новость!
13:36
В Воронежском селе медведь убил человека
13:27
В Москве и Подмосковье выпал первый снег
13:18
Источник: Самолет со 178 людьми на борту сел во Внуково после задымления
13:09
На острове Пхукет утонул российский турист
13:00
Ласицкене: Знала, что не стану лучшей спортсменкой Европы
12:48
Новый участок Киевского шоссе до Гатчины закрыли после открытия
12:42
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с такси на севере Петербурга
12:36
«Гранта» устроила ДТП с автобусом на Обводном: водитель в больнице
12:25
От ЛНР до бульвара Новаторов украинец прошел за трое суток, а ему грозит незаконный переход границы
12:21
В Казанском соборе поймали вора, обидевшего туриста из Китая
12:12
Троих митингующих по Навальному в Гатчине охраняли восемь полицейских
12:03
На берегу Финского залива нашли утонувшего купальщика в носках
11:52
Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации
11:40
Во Флориде состоялся запуск ракеты Atlas V со спутником для разведки США
11:31
Северную Корею уличили в подготовке к очередным ракетным запускам
11:22
Лысую девушку нашли повешенной в лесу в Понтонном
11:19
Путин назвал модернизацию дорог стратегическим приоритетом
11:10
Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик
11:00
Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в жилом доме на Урале
10:51
За одиночные пикеты в Крыму задержали 49 человек
10:50
Из-за хлопка газа в промзоне на Васильевском пострадали два человека
10:40
Семеро подростков попали под машину в Якутии. Один погиб
10:29
Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в Европе
10:19
Девочка, упавшая с трапа в Пулково, скончалась
10:13
Украинский футболист отказал «Зениту» из-за боязни потерять место в сборной
10:00
В Иране рассказали о возможном выходе страны из ядерной сделки
01:49
На «Диалогах» обсудят церковь, революцию и Холокост
01:36
В Большой хоральной синагоге сыграют свадьбу
01:16
Иван Дорн откроет Дорна
00:52
Матвиенко станцевала с делегатами межпарламентской ассамблеи
00:33
Глава Минтранса рассказал о судьбе «ВИМ-Авиа»
00:14
Харви Вайнштейн исключен из Американской киноакадемии
00:01
Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин стал сенатором
14/10
Володин подтвердил подготовку ответа на санкции США в Госдуме
14/10
Песков отреагировал на сообщения СМИ о встрече Путина и Собчак
14/10
Массовая авария заблокировала движение на КАД
14/10
«Манчестер Сити» и «Сток» забили девять мячей в матче АПЛ
14/10
В Москве и Дагестане накрыли готовящие теракты спящие ячейки боевиков
14/10
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
14/10
Минобороны назвало действия коалиции примером безграмотного планирования
14/10
«Владимирскую» проверили за сорок минут
14/10
Путин указал на опасность вмешательства в дела других стран
14/10
На скоростной трамвай «Петергоф-Путиловская» могут потратить 18 млрд рублей
14/10
Желание сделать эффектное свадебное фото привело к смертельной аварии
14/10
Метро «Владимирская» закрыто на проверку
14/10
На «Старой деревне» бомбу не нашли
14/10
Петербуржцы не заметили предупреждений о ремонте в Пулково и платят
14/10
Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины
14/10
Оговорка главы Минсельхоза рассмешила Путина
14/10
Гол Роналду принес «Реалу» победу над «Хетафе»
14/10
Из-за бесхозного предмета закрыта «Старая деревня»
14/10
Аршавин завоевал второй титул за год
14/10
Вместо девочки, обещавшей россиянам гореть в аду, полицейские Петербурга обнаружили ссору в песочнице
14/10
МИД России подтвердил подготовку визита Джонсона в Москву
14/10
У берегов Эстонии обнаружили катер с мертвыми финнами на борту
14/10
Орешкин не видит рисков возникновения пузырей на рынке недвижимости
14/10
В Петербурге ищут студентку, попросившую о ней не вспоминать
14/10
Силуанов назвал сроки реструктуризации венесуэльского долга
14/10
При взрыве в столице Сомали погибли 20 человек
14/10
Бастрыкин рассказал, как можно снять мораторий на смертную казнь
14/10
Ночная температура в Ленобласти приблизится к нулю, Волосово подтапливает
14/10
«Манчестер Юнайтед» впервые в сезоне не забил ни одного гола
14/10
Турция выразила протест против ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ
14/10
Аферисты «развели» двух петербургских пенсионерок на 866 тысяч
14/10
У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет
14/10
В Госдуме ищут решения индексации пенсий работающим пенсионерам
14/10
Петербуржец умер в «Шаверме» на Светлановском
14/10
Матвиенко уверена в соблюдении Ираном обязательств по ядерной сделке
14/10
На Варшавской пенсионерка попала под колёса скорой
14/10
Пешеход, сбитый электричкой рядом с «Лахта Центром», оказался водителем
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
15.10.2017 11:10

Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик

Группа ученых из Китая, США и Чили открыла шесть галактик, появившихся через 800 млн лет после Большого взрыва. Исследованием руководил профессор Китайского научно-технологического университета Ван Цзюньсян, сообщает РБК.

Ученые наблюдали за галактиками эпохи реонизации, периода повторной ионизации водорода ультрафиолетовым излучением звездных систем между 550 млн лет и 800 млн лет после Большого взрыва. Во время реонизации начался процесс звездообразования, который следовал за Темными веками, когда во вселенной не было ярких источников света. Проект Цзюньсяня носит название LAGER, к нему присоединились ученые из американской обсерватории Лас-Кампанас и чилийской Серр-Тололо.

В ходе исследования астрономы искали галактики-кандидаты для дальнейшего исследования с помощью линии Лайман-альфа. За галактиками ученые наблюдали с помощью 4-метрового телескопа в Серр-Тололо.

Исследователи нашли 23 кандидатов. С помощью Магеллановых телескопов обсерватории Лас-Кампанас удалось подтвердить, что шесть из них сформировались через 800 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, они установили, что в тот период времени доля ионизированного водорода достигала примерно 50%.​

«То, что в три раза выросло количество известных галактик периода, когда предположительно произошла основная часть реонизации, действительно поможет нам лучше охарактеризовать и описать период», — отметил директор Лас-Кампанас Леопольд Инфанте.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00

Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты

Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
VEON
11.10.2017 16:09

«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON

«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей - в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.
Компания КЕЙ
11.10.2017 10:00

Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ

Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Во Флориде состоялся запуск ракеты Atlas V со спутником для разведки США
Астрономы из Китая, США и Чили открыли шесть новых галактик
Ракета с «Прогрессом» успешно стартовала с космодрома Байконур
Роскомнадзор потребовал удалить информацию о зацеперах и руферах из соцсетей
Семь десятков сайтов с вредоносным ПО заблокировал Роскомнадзор
Сайт Google News не попал под закон о новостных агрегаторах из-за низкой посещаемости
СМИ: Госкомпании из России закупали программы Microsoft в обход санкций
Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино
Telegram перевели на русский
СМИ: Отказаться от ПО Касперского США посоветовали израильские спецслужбы
Как Алиса и Siri искали миелофон
Сеть, о которой нельзя говорить
Как открытия нобелевских лауреатов изменят мир
В российском космосе секса нет
ФСБ нашла код Дурова
Дорогой, медленный брат «Нашего Санкт-Петербурга»
World of Warships: от архива до морских сражений
Как экономить на скидках? Гид шопоголика
Как продать "Бывшую"
В театре Джобса, в театре Джобса - iPhone стеклянный
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?

Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"

Путин открыл участок Киевского шоссе до Гатчины

Вредно не пить?

Новости компаний
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00
Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
VEON
11.10.2017 16:09
«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON
«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей - в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.
Компания КЕЙ
11.10.2017 10:00
Смартфоны «без границ»: обзор безрамочных устройств от специалистов КЕЙ
Сегодня сложно удивить потребителя сканером отпечатков пальца или высококачественной камерой – подобные характеристики стали обычным делом для смартфонов. А вот безрамочные экраны – это что-то совершенно новое. Специалисты компании КЕЙ предлагают обзор самых популярных безрамочных смартфонов 2017 года
Компания КЕЙ
05.10.2017 10:00
Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах
Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей
Компания КЕЙ
03.10.2017 10:00
3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ
Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели
Компания КЕЙ
27.09.2017 10:00
iPhone 8 и 10: обзор ключевых особенностей от специалистов «КЕЙ»
Эксперты компании «КЕЙ» подготовили обзор по-настоящему революционных нововведений, которые до этого не встречались в линейке Apple
Компания КЕЙ
25.09.2017 10:00
Как выбрать утюг: обзор современных устройств от экспертов компании КЕЙ
Если всего несколько лет назад утюги могли похвастаться лишь 2-3 функциями, то современный рынок предлагает более инновационные устройства. Эксперты компании КЕЙ поделились обзором наиболее технологичных и современных моделей утюгов
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
22.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, чем интересны современные видеокамеры
Эксперты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали, чем интересны современные видеокамеры и в чем их преимущества перед мобильными гаджетами
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
pixabay.com
18.09.2017 11:33
Aiva Mobile выпустил «двойную сим-карту» для звонков в Армению без роуминга
Российская компания «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), развивающая мобильного оператора Aiva Mobile, вышла на рынок Армении.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.