Из-за хлопка газа в промзоне на Васильевском пострадали два человека

Хлопок газа произошёл в котельной на Васильевском острове в Петербурге ночью 15 октября. Двум сотрудникам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», в два часа ночи на энергоисточнике на Уральской улице, 17, корпус 3, произошёл технологический инцидент – хлопок газа в котле. Двое работников котельной получили баротравмы и были госпитализированы. Одного после оказания медицинской помощи отпустили, второй остаётся в больнице: у него обожжены брови и лоб. Других пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что возгорания в результате хлопка не произошло, также не было никаких разрушений.

По информации энергетиков, котельная обслуживает 16 зданий, жилое из них только одно. Отопление и горячую воду из-за инцидента отключать не будут. С 7:45 жители этого дома получают тепло и воду в полном объёме.

«Руководством предприятия по данному инциденту будет проведено расследование», – добавили в ГУП «ТЭК».