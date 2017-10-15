Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в жилом доме на Урале

Серьезный пожар, произошедший в Свердловской области, унес жизни двух мужчин. Еще пять человек находятся в больнице. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, информация о возгорании в Качканаре поступила в 23:25 14 октября. Загорелся двухэтажный деревянный дом на 16 квартир. Здание расположено на улице 4/а Микрорайон. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По предварительной информации, 53-летний мужчина сломал ногу, спасаясь от огня он выпрыгнул из окна второго этажа. Женщины в возрасте от 31 до 62 лет, а также 26-летний мужчина получили ожоги и отравление угарным газом. Они были доставлены в больницу и, после осмотра, отпущены на лечение домой. Погибли двое мужчин, 27 и 30 лет.

Полиция и сотрудники регионального СК начали проверку по факту ЧП.