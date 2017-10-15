За одиночные пикеты в Крыму задержали 49 человек

Больше четырех десятков человек были задержаны за «групповое пикетирование» в Крыму. Об этом 15 октября сообщает республиканское МВД.

По данным полиции, в отделах оказались 49 человек. С каждым из них была проведена профилактическая беседа и взяты объяснения. Отмечается, что все участники акции отпущены из отделов полиции.

По факту массового пикетирования проводится проверка – правоохранительные органы ищут организаторов акции.

СМИ отмечают, что пикеты проходили против отношения властей к крымским татарам.