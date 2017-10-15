Семеро подростков попали под машину в Якутии. Один погиб

Выпивший бутылку водки водитель не заметил группу детей, шедших параллельно дороге в Якутии. Один из пострадавших умер. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, примерно в 22:00 в субботу 43-летний мужчина ехал по селу Огородтах на иномарке. Он не заметил семерых подростков, которые возвращались с дискотеки и шли справа от проезжей части. После наезда все дети оказались в ближайшей больнице. Спустя час один из них, 15-летний школьник, умер. Еще трое подростков остаются в стационаре – им необходим присмотр врачей.

После ДТП оказалось, что водитель пьян, в его крови было 0,94 мг/л алкоголя. На пассажирском сиденье был его приятель – мужчины выпили на берегу реки две бутылки водки и возвращались домой. Автомобилист заявил полиции, что «не заметил пешеходов».

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В полиции добавляют, что авария произошла на неосвещенной гравийной дороге, а на детях не было светоотражателей. Все пострадавшие – воспитанники пришкольного интерната и возвращались домой без сопровождения взрослых.