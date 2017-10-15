Девочка, упавшая с трапа в Пулково, скончалась
Годовалая девочка, упавшая вместе с бабушкой с трапа самолета в Пулково, скончалась в больнице. Об этом стало известно 15 октября.
По данным «Фонтанки», смерть ребенка была зафиксирована около 21:45 субботы.
Напомним, что трагический инцидент произошел в седьмом часу вечера 28 сентября. 44-летняя жительница Петербурга вместе с годовалой внучкой прилетела из Шереметьево. При выходе из самолета пол трапа прогнулся, и женщина с ребенком на руках упала с высоты на асфальт.
У взрослой пострадавшей врачи диагностировали перелом ноги, младенец получил черепно-мозговую травму.
После инцидента из эксплуатации в Пулково были выведены еще десять аналогичных трапов. Возбуждены три уголовных дела.