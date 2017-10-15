Девочка, упавшая с трапа в Пулково, скончалась

Годовалая девочка, упавшая вместе с бабушкой с трапа самолета в Пулково, скончалась в больнице. Об этом стало известно 15 октября.

По данным «Фонтанки», смерть ребенка была зафиксирована около 21:45 субботы.

Напомним, что трагический инцидент произошел в седьмом часу вечера 28 сентября. 44-летняя жительница Петербурга вместе с годовалой внучкой прилетела из Шереметьево. При выходе из самолета пол трапа прогнулся, и женщина с ребенком на руках упала с высоты на асфальт.

У взрослой пострадавшей врачи диагностировали перелом ноги, младенец получил черепно-мозговую травму.

После инцидента из эксплуатации в Пулково были выведены еще десять аналогичных трапов. Возбуждены три уголовных дела.