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15.10.2017 10:29

Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в Европе

Роспотребнадзор сообщил о вспышке вируса гепатита А в 20 странах Европейского союза. Об этом 15 октября сообщает РБК.

С 1 июня 2016 г. по 27 сентября 2017 года всего было зафиксировано 2,8 тыс. случаев заболевания в Австрии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, на Мальте, в Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Уэльсе, Финляндии, Франции и Эстонии.

Роспотребнадзор отмечает, что Польша не предоставила данных о количестве заболевших в 2017 году. По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на 17 сентября в Польше заболели гепатитом А 1,4 тыс. человек, что в 55 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Большинством заболевших в 20 европейских странах являются мужчины, которые «имели половые контакты с другими мужчинами». «Официально подтвержденные данные не дают истинного представления о масштабах этой общеевропейской вспышки гепатита А», — сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство советует в качестве профилактической меры пройти вакцинацию контингента MSM. По данным Роспотребнадзора, в таких странах, как Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция, запасов вакцины от гепатита А не хватает, что может привести к ухудшению ситуацию в Европе. «Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления», — отмечает российское ведомство.

Роспотребнадзор советует россиянам учитывать эпидемиологическую ситуацию в Европе во время планирования своих поездок в ЕС.

О вспышке гепатита А в Европейской союзе сообщалось в апреле. Тогда, по данным Роспотребнадзора, это заболевание было зафиксировано в 13 странах ЕС. Ведомство отмечает, что вспышка вируса в Европе наблюдается с февраля 2016 года.


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