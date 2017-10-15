Украинский футболист отказал «Зениту» из-за боязни потерять место в сборной

Полузащитник «Днепра» Юрий Вакулко рассказал, что отклонил предложение российского «Зенита» в 2013 году, чтобы не потерять место в составе молодежной сборной Украины, сообщает RT.

«Отказался от переезда в Россию, так как в сложившейся ситуации я не мог перейти в эту команду, поскольку мог бы потерять свое место в сборной, а этого мне не хотелось.

Иногда нужно выходить из зоны комфорта, чтобы чего-то добиться. Сейчас я не думаю о деньгах, а просто хочу прогрессировать и развиваться», — сказал Вакулко.