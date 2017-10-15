В Иране рассказали о возможном выходе страны из ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США продолжат вводить антииранские санкции. Об этом сообщает Bloomberg.
«Если Иран в любой момент почувствует, что действия противоположной стороны относительно отмены санкций недостаточны для Тегерана, тогда Иран будет иметь множество вариантов, и один из них — выход из ядерной сделки», — указал Зариф.
Он уточнил, что если санкции будут повторно введены в «представляющих особый интерес для Ирана» сферах, к которым он отнес сбыт нефти и продажу воздушных судов, Тегеран «получит право принять решение о своем присутствии в ядерной сделке».
Также Зариф указал, что выступление Трампа, посвященное отношениям с Тегераном, символизировало отсутствие «какой-либо стратегии». Он добавил, что оборонная и ракетная программы Ирана никогда не станут предметом для переговоров.
В пятницу Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.
Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Источник: Лента.ру