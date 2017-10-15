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15.10.2017 00:33

Глава Минтранса рассказал о судьбе «ВИМ-Авиа»

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что активная летная деятельность компании «ВИМ-Авиа» будет свернута со следующей недели. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Глава ведомства заявил, что после 15 октября перевозчик, возможно, совершит еще несколько рейсов. Однако это произойдёт только на направлениях с наибольшим числом пассажиров – там, где людей сложно пересадить на другие рейсы.

«Активной полетной деятельности» «ВИМ-Авиа» больше вести не будет, заявил Максим Соколов. Он добавил, что, поскольку компания все еще перевозит пассажиров, отозвать сертификат пока невозможно.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила свою деятельность в конце сентября из-за финансовых проблем.


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Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых
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Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
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