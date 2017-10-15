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15.10.2017 00:52

Матвиенко станцевала с делегатами межпарламентской ассамблеи

В Петербурге стартовала 137 сессия межпарламентской ассамблея. После официального открытия 14 октября делегаты пустились в пляс.
Матвиенко станцевала с делегатами межпарламентской ассамблеи

В Экспофоруме в Петербурге 14 октября открылась 137 межпарламентская ассамблея. С приветственным словом перед 2000 делегатов выступил президент России Владимир Путин, призвав коллег слушать друг друга и не закрывать границы. Вечером после открытия делегаты отметили начало сессии фуршетом и танцами. В частности, на неформальной встрече в павильоне F помимо глав парламентов иностранных государств присутствовали спикер ГосДумы Вячеслав Володин, полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Самой активной участницей празднования открытия сессии ассамблеи, как утверждают очевидцы, оказалась председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. По словам участников вечера, она вместе с делегатами по меньшей мере из 10 стран в течение получаса искусно отплясывала народные танцы.

Межпарламентская ассамблея — это орган парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающий вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального законодательства и приведения его в соответствие с договорами, заключёнными в рамках ЕврАзЭС, в целях реализации задач Сообщества.


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