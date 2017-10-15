Харви Вайнштейн исключен из Американской киноакадемии

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение киноакадемии.

Уточняется, что решение об исключении Вайнштейна принял совет директоров академии.

Таким шагом, как отмечается в заявлении, киноакадемия хотела показать, что эпоха «умышленного невежества и позорного соучастия в сексуальных преступлениях, а также домогательствах в нашей индустрии окончена».