Харви Вайнштейн исключен из Американской киноакадемии
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение киноакадемии.
Уточняется, что решение об исключении Вайнштейна принял совет директоров академии.
Таким шагом, как отмечается в заявлении, киноакадемия хотела показать, что эпоха «умышленного невежества и позорного соучастия в сексуальных преступлениях, а также домогательствах в нашей индустрии окончена».
Источник: Газета.Ru