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15.10.2017 00:01

Экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин стал сенатором

Сергей Митин, бывший губернатор Новгородской области, стал членом Совфеда от региона. Указ об этом нынешний глава региона Андрей Никитин подписал 14 октября, сообщает пресс-служба правительства области.

В этот же день сложило полномочия правительство Новгородской области.

Сергей Митин возглавлял регион с 2007 по 2017-й годы. В отставку он ушел в феврале.

Добавим, что, ранее «Комменсантъ» сообщал, о возможном назначении сенаторами бывших глав трех регионов. Помимо Сергея Митина речь шла об экс-главах Рязанской области Олеге Ковалеве и Бурятии Вячеславе Наговицыне.


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скриншот видео с сайта youtube.com

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