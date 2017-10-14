Володин подтвердил подготовку ответа на санкции США в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил. что российский парламент обсуждает возможность принятия законопроекта, который станет ответом на санкции США. В то же время, говорить о его содержании пока рано, передает слова спикера ТАСС.

Ранее о возможном принятии в России соответствующего законопроекта рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что после сокращения численности сотрудников американских дипломатических миссий «Россия оставила за собой право и на другие ответные меры», и принятие такого закона «было бы вполне логично».

Володин подтвердил информацию о возможности принятия законопроекта, предусматривающего ответные меры России. Однако, пояснил спикер, комментировать его и излагать какие-либо подробности пока рано. «Мы прорабатываем этот вопрос, но пока не можем презентовать его и говорить о конкретном содержании. Идет проработка этого вопроса», — сказал он.