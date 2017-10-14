Песков отреагировал на сообщения СМИ о встрече Путина и Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует сообщения СМИ о якобы интервью Владимира Путина телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — коротко ответил Песков.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о встрече Собчак с Путиным, чтобы взять у него интервью для фильма об Анатолии Собчаке. При этом сообщалось, что после этого они остались поговорить наедине.